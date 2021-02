Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW beschädigt, Verursacher flüchtig

Schweich (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag 11.02.2021, 19:00 Uhr bis Freitag 12.02.2021, 15:00 Uhr, wurde ein silberner VW Golf-Kombi der ADAC Autovermietung, welcher am Fahrbahnrand der Pfalzgrafenstraße in Trier-Pfalzel geparkt war, von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der (die) Unfallverursacher(in) entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502/9157-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell