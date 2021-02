Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Pkw

Thalfang (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 08.02. auf den 09.02.2021 aus einem in der Koblenzer Straße geparkten Pkw Opel mehrere Einwegmasken und einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Möglicherweise war das Fahrzeug nicht verschlossen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorgenannten Straftat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle gerne entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell