Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl/ Schockanrufe in allen Ortsteilen

Coesfeld (ots)

In den drei Rosendahler Ortsteilen Holtwick, Osterwick und Darfeld kam es in den vergangenen Tag zu sogenannten Schockanrufen. In allen Fällen habe ein Familienmitglied einen tödlichen Unfall verursacht. Die Angerufenen durchschauten die Masche jedoch.

Die Anrufer setzen auf emotionalen Druck. Sie bieten durch das Zahlen einer Kaution einen angeblichen Lösungsweg an, die Strafe zu mildern. Hier weist die Polizei darauf hin, dass es solch ein Vorgehen in der Sachbearbeitung nicht gibt.

Generell gilt: Legen Sie auf! Todesbenachrichtigungen überbringt die Polizei immer persönlich. Zudem erfolgt eine Benachrichtigung aus datenschutzgründen nicht telefonisch.

Wenn Sie unsicher sind:

- Legen Sie auf und rufen Sie das angeblich betroffene Familienmitglied an. - Rufen Sie die 110

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell