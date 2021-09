Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Rollerfahrender Handy-Dieb: Tatverdächtiger ermittelt

Coesfeld (ots)

Ein Unbekannter Rollerfahrer entwendete Ende Juni 2021 vier Personen die Handys. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Die Polizei hat einen 33-jährigen Coesfelder ermittelt, der tatverdächtig ist. Die weiteren Ermittlungen müssen zeigen, ob dieser Verdacht sich bestätigt. Der Sachverhalt liegt nun bei der Staatsanwaltschaft.

Ursprungsmeldung:

Gleich in drei Fällen erbeutete ein dreister Fahrer eines dunklen Motorrollers am Montagnachmittag (28.6.) Handys. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch. Der erste angezeigte Fall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Sökelandstraße. Ein 18-jähriger Heranwachsender lief über den Gehweg in Richtung Bahnhof, als sich von hinten ein Rollerfahrer näherte und ihm sein Handy aus der Hand riss, mit dem er zu dem Zeitpunkt telefonierte. Später meldete sich eine Zeugin auf der Polizeiwache in Coesfeld. Sie gab an, dass sie sich auf dem Parkplatz der Agentur für Arbeit befunden habe, als sich ihr ebenfalls ein Rollerfahrer näherte. Zu dem Zeitpunkt hielt sie ihr Handy in der Hand. Der Rollerfahrer fuhr zunächst an ihr vorbei, wendete dann und versuchte ihr das Handy aus der Hand zu reißen. Dieser Versuch misslang. Weiterhin meldeten sich zwei Jugendliche, denen der Rollerfahrer gegen 17 Uhr die Handys unterschlug. Hier fragte er in beiden Fällen die Jugendlichen nach dem Weg und nutzte ihre Hilfsbereitschaft aus. Beide Jugendlichen zeigten die gefragte Adresse auf ihrem Handy. Diese Gelegenheit nutzte der Rollerfahrer, um in den Besitz der Handys zu kommen. In einem Fall stand der Jugendliche unter der Bahnunterführung am Wiedauer Weg, um sich vor dem Regen unterzustellen. Der zweite Jugendliche befand sich an der Bushaltestelle am Schwimmbad an der Osterwicker Straße. In allen Fällen entfernte sich der Rollerfahrer auf dem dunklen Motorroller. Personenbeschreibung: männlich, ca. 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, Muttermal auf der rechten Wange, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und roten Turnschuhen der Marke Nike. Der Mann trug einen schwarzen Helm, wo vermutlich rot/orange Flammen aufgeklebt waren. Auch soll er eine silberne Kette und einen silbernen Ring getragen haben.

