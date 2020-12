Polizei Bochum

POL-BO: Witten/Bochum

Offener Brief berührt Jung und Alt - Großer Respekt vor so viel Menschlichkeit

WittenWitten (ots)

Die Polizei nimmt jeden Tag eine Vielzahl von Anzeigen auf. Dabei ist klar, dass hinter jeder dieser Taten auch ein Opfer steht.

Dies hat uns am 3. Dezember veranlasst, auch mal auf unkonventionelle Art den Wittener Taschendieb, der einen betagten Senior bestohlen hat, in einem offenen Brief direkt anzusprechen. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4780964)

Die "Pressemeldung der ungewöhnlichen Art" hat bei sehr vielen Menschen Mitgefühl, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft ausgelöst.

Für den großen Zuspruch in Form von hunderten Anrufen und Mails möchten wir uns gerne bei Ihnen allen auf das herzlichste bedanken.

Auch die Bereitschaft, dem Senior eine Spende zukommen zu lassen, zeigt, dass es noch viele Menschen gibt, die das Miteinander leben und fühlen.

Wir stehen natürlich mit dem fast 90-jährigen Wittener in Kontakt. Der Senior möchte jedoch keine Spenden annehmen. Und das respektieren wir.

Miteinander und Füreinander! Es ist schön, dass es solche Werte noch gibt - nicht nur zur Weihnachtszeit.

Nochmals herzlichen Dank und passen Sie auf sich auf - auch bei der Erledigung Ihrer Bankgeschäfte!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell