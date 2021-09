Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette/Werkzeugdiebe halten Polizei in Atem

Ein Hubschrauber in den frühen Morgenstunden dürfte manchem Letteraner aufgefallen sein. Mit dem Hubschrauber und der Unterstützung von Polizisten aus umliegenden Behörden suchte die Polizei Coesfeld nach zwei Werkzeugdieben. Insgesamt über einen Zeitraum von rund acht Stunden und mit sieben Einsätzen hielten die Unbekannten die Polizei Coesfeld am Montagvormittag in Atem.

Begonnen hatte die ganze Aktion mit dem Anruf eines Zeugens gegen 3.30 Uhr. Verdächtige Geräusche weckten den Anwohner. Als er nachsah, erkannte er zwei Männer, die sich an einem Firmenfahrzeug zu schaffen machten. Kurz darauf am Einsatzort eintreffende Polizisten trafen auf einen der beiden Tatverdächtigen. Dieser kletterte über einen Gartenzaun und flüchtete zu Fuß. Den zweiten Tatverdächtigen trafen die Beamten vor Ort nicht mehr an. In der Nähe entdeckten sie ein Auto, in dem ein Teil des Diebesgutes gelagert wurde.

Zur Suche der beiden Unbekannten forderte die Leitstelle weitere Kräfte und einen Hubschrauber an. Die Fahndung blieb jedoch ergebnislos. Im Laufe des Vormittags meldeten sich vier Geschädigte, denen Werkzeuge aus ihren Firmenfahrzeugen bzw. einem Bagger gestohlen wurden. Die Tatorte befanden sich in den Straßen Jansweg, Bahnhofsallee, Kirchstraße und Bruchstraße. Gegen 11 Uhr meldeten sich Zeugen, die in einem Waldstück am Jansweg Werkzeugkoffer aufgefunden hatten. Bei dem letzten Einsatz um 11.15 Uhr meldete sich ein Anwohner, der in seinem Garten eine Taschenlampe gefunden hatte.

Bereits um kurz nach sieben Uhr hatte sich ein Geschädigter gemeldet, dem aus einem Fass Diesel gestohlen wurde. Ob hier ein Zusammenhang besteht, prüft die Polizei. Aufgrund einer vor Ort aufgefundenen Geldbörse und dem Auto, das sichergestellt wurde, ist die Polizei zuversichtlich, die Tatverdächtigen ermitteln zu können.

Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

