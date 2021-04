Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alkoholisierter E-Bike-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 18.04.2021, gegen 04.35 Uhr, befuhr ein 35jähriger Mann aus Giesenkirchen mit seinem E-Bike die Giesenkirchener Straße aus Richtung Römerbrunnen in Fahrtrichtung Angerstraße. Als er von der Fahrbahn auf den parallel verlaufenden Radweg wechselte, stürzte er. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der E-Bike-Fahrer trug keinen Schutzhelm. Er wurde nach Erstversorung am Unfallort einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er stationär aufgenommen wurde. Hinweise auf Lebensgefahr liegen derzeit nicht vor.

Da der 35Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell