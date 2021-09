Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) 28-Jährige ohne Führerschein mit Freund als "Fahrlehrer" unterwegs (01.09.2021)

Singen (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Singen hat am heutigen Mittwochmorgen gegen 03.30 Uhr im Bereich der Uhlandstraße eine 28-jährige Frau in einem BMW gestoppt. Der Wagen war den Beamten zuvor im Rahmen einer Streifenfahrt aufgefallen, weil die Fahrerin immer wieder abrupt bremste und sehr langsam und unsicher unterwegs war. Als die Beamten die 28-Jährige aufforderten, die Fahrerlaubnis vorzuzeigen, händigte stattdessen ihr 26-jähriger Freund, der als Beifahrer mitfuhr, seine Papiere aus. Ihm wurde von den Polizisten erklärt, dass sein Führerschein hier nicht hilfreich sei, sondern nur der der Fahrerin benötigt werde. Hierauf gab die 28-Jährige an, dass sie noch keinen Führerschein habe und nur geübt habe, da sie demnächst mit der Fahrschule beginnen wolle. Die Polizeibeamten erstatteten Anzeige gegen die Frau wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und auch gegen den Freund, weil er zugelassen hatte, das die 28-Jährige mit dem Auto fährt.

