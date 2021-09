Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Allensbach (B33neu) Auto gerät ins Schleudern und prallt in Leitplanke (31.08.2021)

Allensbach (ots)

Ein Sachschaden von rund 2800 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 16.15 auf der B33 neu, in Höhe der Anschlussstelle Allensbach-Mitte, entstanden. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer war aus Richtung Radolfzell kommend in Richtung Konstanz auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, geriet aufgrund eines Fahrfehlers auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Verletzt wurde niemand, der Wagen war nach dem Unfall noch fahrbereit.

