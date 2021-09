Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Schlägerei in Wohnung: Zwei Männer beleidigen und bedrohen Polizeibeamte während des Einsatzes (31.08.2021)

Konstanz (ots)

Aufgrund eines gewaltsamen Streits in einer Wohnung in der Max-Stromeyer-Straße wurde am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr die Polizei alarmiert. Zwei Männer im Alter von 42 und 43 Jahren waren aus bisher unklaren Gründen in Anwesenheit der Lebensgefährtin des 43-Jährigen aufeinander losgegangen. Als die Beamten in der Wohnung eintrafen, lag der 42-Jährige reglos und augenscheinlich bewusstlos am Boden. Die Polizisten sprachen ihn an, daraufhin schlug er unvermittelt nach ihnen, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Beide Männer beleidigten und bedrohten während des gesamten Einsatzes fortwährend die eingesetzten Polizisten. Der 43-Jährige musste aufgrund seiner Aggression in Gewahrsam genommen werden, der 42-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Tatverdächtige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

