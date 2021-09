Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wahplakate beschädigt (01.09.2021)

Donaueschingen (ots)

Gezielt auf Wahlplakate der Partei "AfD" abgesehen hatten es unbekannte Täter auf der Bahnhofstraße in der Nähe einer Skateranlage. Die Unbekannten beschädigten in einem nicht näher einzugrenzenden Zeitraum mehrere Wahlplakate und warfen sie in einen Mülleimer. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, entgegen.

