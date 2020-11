Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gestohlener Pkw mit entwendeten Kennzeichen aufgefunden und sichergestellt

Landscheid-NiederkailLandscheid-Niederkail (ots)

Am Samstag, 21.11.2020, gegen 10.15 Uhr, meldete ein Zeuge einen verdächtigen gelben Pkw, welcher seit mehreren Tagen in der Brückenstraße in Landscheid-Niederkail verlassen abgestellt war. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die angebrachten Kennzeichen sowie auch das Fahrzeug gestohlen und dort abgestellt wurden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Polizei Wittlich bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 06571 / 926-0.

