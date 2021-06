Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Motorradfahrer flüchtet mit waghalsiger Fahrt vor Polizei

Oberndorf/Dornhan (ots)

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr vor der Polizei geflüchtet. Nach einer waghalsigen Fahrt von Hochmössingen nach Weiden und mehreren riskanten Fahrmanövern nahmen ihn die Beamten nach einem Sturz fest. Der Grund für die panikartige Flucht vor der Polizei war offensichtlich. Der 20-Jährige hatte keinen Führerschein und das Motorrad war auch nicht zugelassen. Aufmerksam wurde die Beamten auf den jungen Mann bereits in der Ignaz-Rohr-Straße, da er mit seiner 600er Kawasaki dort schnell unterwegs war. Nachdem die Beamten ein Haltesignal gaben, beschleunigte er am Ortsausgang vehement und raste mit geschätzten 200 Stundenkilometern über Kreisstraße nach Weiden. Dort fuhr er durch den Ort mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Zudem ignorierte er mehrfach Verkehrszeichen und Vorfahrtsregeln. In der Schlattstraße hatte die Fahrt ein Ende. Er kam mit dem Motorrad gegen den Bordstein des dortigen Gehweges und stürzte. Zu Fuß flüchtete er weiter, konnte aber von einem hinterhereilenden Beamten eingeholt und dingfest gemacht werden. Bei seinem Sturz verletzte sich der 20-jährige leicht, weswegen der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Das Motorrad, an dem entstempelte Ulmer Nummernschilder angebracht war, wurde von der Polizei sichergestellt. Der junge Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

