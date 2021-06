Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Motorradfahrer prallt frontal gegen Lastwagen

Oberndorf (ots)

Bei einem Unfall auf der Überleitung von der alten B14 zur Neckarstraße ist am Dienstag gegen 17 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Den Ermittlungen der Polizei zufolge überholte der 44-Jährige mit seiner Suzuki auf einem kurzen Abschnitt ein anderes Auto und geriet danach in der anschließenden Rechtskurve auf die Gegenspur. Ein 34-jähriger Lastwagenfahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern. Der Motorradfahrer prallte gegen die rechte Frontseite des Lasters, wodurch er sich schwere Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst forderte einen Hubschrauber an, der den Mann in eine Klinik flog. Zur Schadenshöhe an den Fahrzeugen liegen noch keine genauen Informationen vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell