Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra) Taxi ramponiert und weitergefahren

Rottweil-Neufra (ots)

In der Lauffener Straße ist von Montag auf Dienstag ein Taxi beschädigt worden. Der E-Klasse-Mercedes stand am Straßenrand gegenüber Hausnummer 19 in Richtung Ortsmitte. Die Besitzerin bemerkte am Dienstagmorgen einen frischen Schaden an der Beifahrertür und am rechten Kotflügel. Vom Unfallverursacher ist bislang nichts bekannt. Die Polizei, die nun wegen Unfallflucht ermittelt und unter Telefon 0741 4770 um Hinweise zum Verursacher bittet, geht von einem Schaden an dem Auto von 3000 Euro aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell