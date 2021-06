Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs KN) Hochsitz von Unbekanntem beschädigt

Gottmadingen (ots)

Die Polizei Gottmadingen hat eine Strafanzeige wegen der Beschädigung eines Hochsitzes aufgenommen. Im Jagdbezirk Gottmadingen im Bereich Petersburg ist nach Auskunft der Jagdpächterin ein aufgestellter Hochsitz mutwillig beschädigt worden. Es wurden einige Bretter abgerissen, wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden sind. Wann genau die Tat stattfand, ist unklar. Die Polizei geht davon aus, dass die Beschädigung in der letzten Woche oder am Wochenende stattfand.

