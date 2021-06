Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Mit BMW gegen Böschung

Schramberg (ots)

Zwischen Schramberg und Tennenbronn ist am Montagnachmittag ein BMW gegen die Felsen einer Böschung gekracht und dabei erheblich beschädigt worden. Weshalb der 61-Jährige am Steuer des Einser-BMW am Ende einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Das Auto wurde bei dem Aufprall so stark an der Vorderachse beschädigt, dass ein Abschleppdienst mit einem Kran angefordert werden musste. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

