Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Zweiradfahrer im Kreisverkehr übersehen

Rottweil (ots)

Im Kreisverkehr der Rheinwaldstraße und Neufraer Straße ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Mercedes, der von der Rheinwaldstraße kam, fuhr in den Kreisverkehr ein, obwohl ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad von links kam und Vorfahrt hatte. Durch eine Vollbremsung konnte der junge Mann zwar einen Zusammenstoß verhindern, stürzte aber dabei. Er zog sich beim Fall eine leichte Verletzung zu. An seinem Motorrad entstand dadurch ein Schaden von rund 1000 Euro. Der Mercedes-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell