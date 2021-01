Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 17-Jähriger nach versuchtem Einbruch festgenommen

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Wochenende einen mutmßlichen Einbrecher "auf frischer Tat" festgenommen. Der 17-Jährige aus Castrop-Rauxel wollte offensichtlich gerade in ein Wohnhaus auf der Friedrichstraße einbrechen, die Terrasentür war bereits eingeschlagen. Zeugen hatten in der Nacht auf Sonntag, gegen 00.45 Uhr, verdächtige Geräusche gehört und daraufhin die Polizei gerufen. Der 17-Jährige wurde mit zur Wache genommen. Er war offensichtich betrunken. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

