Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Schramberg (ots)

Bei einem Unfall zwischen Tennenbronn und Schramberg ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wegen eines Fahrfehlers kam der 19-Jährige mit seiner CB 500 in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Nachdem er einige Meter über einen Grünstreifen schlitterte, prallte er gegen ein Verkehrsschild. Ein Notarzt und der Rettungsdienst versorgten den Verunglückten und brachten ihn in eine Klinik. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell