Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen /A81 /Lkr. TUT) - Auto brennt nach technischem Defekt

Geisingen /A81 /Lkr. TUT (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der A81 in Richtung Stuttgart zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 16 Uhr geriet der Motor eines Honda in Brand. Die 55-jährige Fahrerin bemerkte es rechtzeitig, stellte das Auto auf dem Seitenstreifen vor der Ausfahrt Bad Dürrheim ab und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug wurde durch den Brand zerstört und musste abgeschleppt werden. Es entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Durch den Einsatz entstand ein Rückstau.

