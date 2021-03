Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Einbruch in Schnellrestaurant

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

210316 Niederkrüchten-Elmpt: Einbruch in Schnellrestaurant In der Nacht zu Montag, vermutlich zwischen 02.30 und 07.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Schnellrestaurant am Nollesweg in Niederkrüchten-Elmpt ein. Die Einbrecher hebelten eine Seitentür auf und öffneten in einem Büro gewaltsam einen Tresor. Noch steht nicht fest, was die Täter erbeuteten. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (219)

