Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Kripo fahndet nach einem Exhibitionisten

Tönisvorst-St. Tönis: (ots)

Am Samstag gegen 16:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann eine erwachsene Frau sexuell belästigt. Die Frau befand sich mit ihrem Hund auf einem Spaziergang auf einem Feldweg in Nähe der Straße Biwak. Hier kam ihr ein Radfahrer entgegen, der in gebrochenem Deutsch nach dem Weg zum Realmarkt fragte. Während die Frau eine Wegbeschreibung abgab, entblößte der Mann sein Geschlechtsteil und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Der Mann war etwa 30 Jahre alt und ca. 165 cm groß. Er hatte braune Augen und trug eine schwarze Mütze. Er war mit einem grauen Fahrrad unterwegs. Hinweise erbittet das KK 1 unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (217)

