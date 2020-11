Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-West: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-WestMannheim-Neckarstadt-West (ots)

Einen Laptop erbeuteten unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Wohnung im Stadtteil Neckarstadt-West am Mittwoch. Der Einbrecher hebelte zwischen 16.45 und 19.45 Uhr zunächst die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Elfenstraße auf und drang in das Anwesen ein. Hier hebelte er die Abschlusstür einer Erdgeschosswohnung auf und begab sich in die Wohnräume. Hier ließ er vom Schreibtisch im Schlafzimmer einen Laptop mitsamt eines USB-Datensticks mitgehen. Inwiefern weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell