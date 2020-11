Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: 48-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim-Neckarstadt-OstMannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag im Stadtteil Neckarstadt wurde eine 48-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Ein 35-jähriger Mann war kurz vor 13 Uhr mit seinem Ford auf der Käfertaler Straße, von der Röntgenstraße kommend, unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Eisenlohrstraße übersah er die 48-Jährige, die an der für sie grünen Fußgängerampel gerade die Straße überquerte, und stieß mit ihr zusammen. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Fahrer des Ford wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell