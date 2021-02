Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand einer Sauna in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 8. Februar 2021, geriet aus bislang ungeklärter Ursache eine Sauna in einem Anbau eines Einfamilienhaues im Philosophenweg in Ganderkesee in Brand.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Schierbrok-Schönemoor und Bookholzberg sowie der Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschten das Feuer, sodass dadurch ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden konnte.

Die Sauna wurde jedoch vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell