POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei nimmt 37-Jährigen nach Einbrüchen in Wohnwagen in Nordenham auf frischer Tat fest +++ Zwei Polizisten bei Widerstand verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 6. Februar 2021, nahmen Beamte der Polizei Nordenham, mit Unterstützung mehrerer Zeugen, einen 37-jährigen Mann auf einem Campingplatz fest, der für 16 Einbrüche in Wohnwagen verantwortlich sein könnte. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten leicht verletzt.

Gegen 16:50 Uhr meldeten die Betreiber eines Campingplatzes in der Strandallee in Nordenham, dass sich ein Mann widerrechtlich Zugang zu mehreren Wohnwagen verschafft, dort gehaust und sich aktuell in einem Wohnwagen verbarrikadiert habe.

Bei Eintreffen der Beamten umstellten bereits mehrere Personen einen Wohnwagen, in dem sich der 37-Jährige befand.

Als dieser letztendlich den Wohnwagen verließ, reagierte er aggressiv auf die Beamten sowie die anderen Personen, warf mit Gegenständen nach ihnen und beleidigte sie. Bei dem Versuch, den 37-Jährigen festzunehmen, wehrte dieser sich massiv und griff die Beamten an, sodass sie Pfefferspray gegen den 37-Jährigen einsetzten.

Die anwesenden Zeugen griffen tatkräftig ein und unterstützen die Beamten bei der Festnahme des Mannes, sodass dieser letztendlich gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden konnte. Durch die Widerstandshandlungen wurden beide Beamte leicht verletzt.

Im Rahmen der anschließenden Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass in insgesamt 16 Wohnwagen eingebrochen und anschließend in ihnen gehaust wurde. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nicht bekannt.

Da der 37-Jährige dringend verdächtig ist, für die Einbrüche verantwortlich zu sein, ordnete ein Bereitschaftsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Hauptverhandlungshaft für den Mann an, sodass ihn die Beamten anschließend in einer Justizvollzugsanstalt brachten.

Die Hauptverhandlung wird voraussichtlich binnen einer Woche durch einen Richter des Amtsgerichtes Oldenburg durchgeführt.

