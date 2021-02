Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Taxi in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Donnerstag, 4. Februar 2021, gegen 17:40 Uhr, die Scheibe eines Taxis ein, das auf dem Grundstück eines Taxi- und Mietwagenunternehmens in der Bahnhofstraße in Berne abgestellt war.

Die Täter entwendeten ein Smartphone aus dem Taxi.

Zeugen, die zum genannten Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden.

