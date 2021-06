Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Erboster Kunde ohrfeigt Krankenkassen-Mitarbeiterin (22.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Handgreiflich gegenüber einer Mitarbeiterin geworden ist ein Mann am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr in einer Krankenkasse in der Alleenstraße. Ein 57-jähriger Kunde erhielt einen Ablehnungsbescheid, über den er derart verärgert war, dass er eine 22-jährige Mitarbeiterin ohrfeigte. Der Schlag war so heftig, dass die Brille der jungen Frau mehrere Meter durch das Büro flog. Andere Mitarbeiter konnten den aggressiven Mann aus dem Gebäude führen. Er muss nun mit einer empfindlichen Strafe wegen Körperverletzung rechnen.

