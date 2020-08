Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Vorfahrt missachtet (03.08.2020)

Singen (ots)

Sachschaden von über 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße /Hauptstraße entstanden. Eine 33-jährige Fahrerin eines Citroen wollte von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Hauptstraße einbiegen. Die Ampelanlage an der Kreuzung war zu dieser Zeit ausgeschaltet. Bei dem Abbiegevorgang missachtete die 33-Jährige die Vorfahrt einer entgegenkommenden 30-jährigen Peugeot-Fahrerin, die geradeaus über die Kreuzung fahren wollte. Bei der Kollision verletzte sich eine 31-jährige Mitfahrerin im Citroen leicht. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge weiterhin fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell