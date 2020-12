Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen in Agathenburger Vereinsheim ein, Einbrecher in Harsefelder Bäckereifiliale, Unbekannte Einbrecher in Buxtehuder Post-Paketlager, Polizei Stade sucht unbekannten Unfallverursacher

StadeStade (ots)

1. Unbekannte brechen in Agathenburger Vereinsheim ein

Bisher unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag bis Montag in Agathenburg am dortigen Kieswerk nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in das dortige Vereinsheim des SV Dollern/Agathenburg einstiegen und haben mehrere Dosen mit Spirituosen und Bier entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

2. Einbrecher in Harsefelder Bäckereifiliale

Mit einem Stein haben zwei bisher unbekannte Einbrecher am Montagmorgen gegen kurz nach 01:00 h in Harsefeld in der Marktstraße die Scheibe der Eingangstür einer dortigen Bäckereifiliale eingeschlagen und sind dann in die Geschäftsräume eingestiegen. Hier konnten die beiden Unbekannte dann aber kein brauchbares Diebesgut erbeuten und sie flüchteten kurze Zeit später unerkannt. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter 04164-888260.

3. Unbekannte Einbrecher in Buxtehuder Post-Paketlager

Bisher unbekannten Täter ist es gelungen in der Zeit zwischen Samstag, 17:30 h und Montagmorgen, 05:45 h in Buxtehude in der Giselbertstraße nach dem Aufhebeln einer Tür in das dortige Paketlager der Post einzudringen. Im Lagerbereich wurden dann von dem oder den Tätern diverse Pakete geöffnet und daraus eine bisher unbekannte Anzahl von Gegenständen entwendet. Der angerichtete Schaden kann bisher noch nicht beziffert werden, da nicht bekannt ist, was tatsächlich erbeutet werden konnte.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

4. Polizei Stade sucht unbekannten Unfallverursacher

Am Freitag, den 27.11. hat sich gegen 12:30 h in Stade im Haddorfer Grenzweg ein Verkehrsunfall ereignet, für den die Ermittler jetzt den Unfallverursacher und weitere Zeugen suchen.

Ein bisher unbekannter Autofahrer war auf dem Haddorfer Grenzweg in Richtung Bundesstraße 73 unterwegs und wollte dann nach rechts in Richtung Stade abbiegen. Beim Abbiegevorgang wechselte er dann plötzlich vom rechten auf den linken Abbiegestreifen und fuhr so direkt vor den dort fahrenden VW eines Fahrers aus Stade. Dieser musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, stark abbremsen, der dahinterfahrende Mercedesfahrer aus Harsefeld konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr auf den VW auf.

Der Unfallverursacher kümmerte sich aber nicht weiter um den Unfall und die Schadenregulierung und fuhr einfach weiter. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei in Stade sucht nun den Verursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell