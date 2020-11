Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Einfamilienhaus

EckfeldEckfeld (ots)

Am Samstag, 31.10.2020 im Zeitraum zwischen 17:50 und 19:30 Uhr, nutzten unbekannte Täter die kurzzeitige Abwesenheit der Eigentümer aus und drangen in ein Wohnhaus in der Straße `Im Oberdorf` in Eckfeld ein. Die Täter erbeuteten hierbei Schmuck und Bargeld. Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen werden durch die Polizei Wittlich erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-9260

www.polizei.rlp.de

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell