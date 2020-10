Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines schwarzen Quads

DaunDaun (ots)

Mindestens zwei unbekannte Täter haben in der Nacht vom Do., 29.10.20, zum Fr. 30.10.20, ein auf dem Grundstückshof in Daun, Am Kirchberg, abgestelltes schwarzes Quad, Marke: Bombardier, Typ: CAN-AM, entwendet. Auffällig am schwarzen Quad ist, dass es gelbe Felgenränder, gelbe Federn, gelbe Handprotektoren an den Griffen sowie gelbe Applikationen hat. Zudem ist rückwärtig ein großer Koffer montiert und es steht der gelbe Schriftzug "Outlander" seitlich auf dem vorderen Kotflügel. Wahrscheinlich ist in diesem Zusammenhang auch ein weißer Transporter in den Diebstahl involviert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Frank Spiegel, POK

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



