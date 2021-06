Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN) Dunkler SUV wechselt plötzlich Fahrspur

Rielasingen-Arlen (ots)

Ein noch unbekannter SUV-Fahrer hat am Montag gegen 22 Uhr beim Wechsel der Fahrspur in der Zeppelinstraße einen Toyota gestreift und dadurch einen Schaden von etwa 2000 Euro hinterlassen. Danach fuhr der Unbekannte in dem dunklen Wagen mit Schweizer Autonummer einfach weiter. Der Unfall passierte an der Kreuzung der Zeppelinstraße zur Hegaustraße. Dort hatte sich der 20.Jährige in seinem Kleinwagen auf der Geradeausspur eingeordnet. Der Fahrer des SUV stand jedoch auf der Linksabbiegespur und steuerte nach rechts, um geradeaus in die Lindenstraße zu fahren. Die Polizei Singen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter Telefon 07731 888-0 um Hinweise zum Fahrer des dunklen SUV.

