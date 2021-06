Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Rote Ampel übersehen und Unfall gebaut (21.06.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Kreuzung der Spittel-/ Austraße. Ein 32-jähriger VW Touran Fahrer fuhr auf der Spittelstraße stadteinwärts und übersah an der Kreuzung, dass seine Ampel auf "Rot" stand. Auf der Kreuzung stieß er mit einem Mercedes G 500 eines 60-Jährigen zusammen, der ordnungsgemäß bei "Grün" auf der Austraße in Richtung Schützenstraße fuhr. Durch den heftigen Zusammenstoß entstand am VW wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden an der Mercedes G-Klasse schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

