Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tragischer Badeunfall; Verkehrsunfälle - teils mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Tragischer Badeunfall

Am späten Donnerstagnachmittag, gegen 17.50 Uhr, ist es im Freibad in der Klosterstraße zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Ein Dreijähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hielt sich das Kind mit Angehörigen im Freibad auf, als sein Verschwinden bemerkt wurde. Unmittelbar nach einer entsprechenden Lautsprecherdurchsage entdeckte ein Zeuge den Jungen leblos im Wasser. Der Dreijährige wurde sofort reanimiert und nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Angehörige und Helfer wurden von Mitarbeitern der psychosozialen Notfallversorgung betreut. (mr)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein verunglückter Motorradfahrer am Donnerstagabend in eine Klinik geflogen werden. Der 43-Jährige befuhr auf einer BMW R 1250 mit zwei weiteren Bikern kurz nach 19.30 Uhr die K 6744 von Upflamör herkommend in Richtung Zwiefalten. In einer langgezogenen Linkskurve stürzte der Kradlenker vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Seine Maschine wurde im Anschluss eine Böschung hinuntergeschleudert und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An dem Motorrad war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro entstanden. (ms)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 38-Jähriger am Donnerstagabend auf der Mülbergerstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 18.35 Uhr mit seinem Audi S3 auf der Mülbergerstraße aufwärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass sich vor ihm ein Rückstau gebildet hatte und ein vorausfahrender 45-Jähriger mit seinem Dacia Duster deshalb bis zum Stillstand abbremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte nahezu ungebremst mit seinem Audi ins Heck des Dacia. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, musste der Dacia-Fahrer vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Esslingen (ES): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag erlitten. Der 44-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit einem Smart auf der Neckarstraße von der Stadtmitte herkommend in Richtung Plochinger Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Blumenstraße kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden KIA eines 73 Jahre alten Mannes. Der verletzte Smart-Lenker wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (ms)

Ostfildern (ES): Unfall auf Tankstellengelände

Ein Motorradfahrer ist bei einem Rangiermanöver eines Busfahrers am Donnerstagabend auf einem Tankstellengelände in Scharnhausen leicht verletzt worden. Der 59-jährige Lenker eines Linienbusses fuhr gegen 21.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Tankstellengelände in der Elly-Beinhorn-Straße ein Stück weit rückwärts. Hierbei übersah er den hinter ihm wartenden, 20 Jahre alten Motorradfahrer. Durch die Kollision kam der junge Mann mit seiner Yamaha zu Fall und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Versorgung an der Unfallstelle war nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppwagen abtransportiert werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrerin gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag sind zwei Personen verletzt worden. Kurz vor 18 Uhr bog eine 23-jährige Motorradfahrerin mit einer Yamaha von der Sindelfinger Straße nach links auf den Schleifmühleweg ab und verlor dabei die Kontrolle über das Zweirad. Die junge Frau stieß mit dem Fahrzeug gegen einen Zaun und stürzte anschließend zu Boden. Umherfliegende Zaunteile trafen zudem einen 65 Jahre alten Mann. Beide Personen wurden aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Der Blechschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Es wurde abgeschleppt. (mr)

Nehren (TÜ): Kind mit Pkw zusammengestoßen

Ein Rad fahrendes Kind ist am Donnerstagnachmittag mit einem Pkw zusammengestoßen. Das zehnjährige Mädchen befuhr kurz vor 16.30 Uhr den gemeinsamen Rad- und Gehweg der Bahnhofstraße von Mössingen nach Nehren. Dabei wollte sie die von rechts einmündende Daimlerstraße überqueren. Offenbar ohne zu schauen, ob sich von dort ein Fahrzeug nähert, fuhr das Kind auf die Straße. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden VW Polo eines 33-Jährigen, der noch ein Bremsmanöver eingeleitet hatte. Die Zehnjährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Es entstand nur geringfügiger Sachschaden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell