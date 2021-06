Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Verletzten; Wohnmobil aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Vorfahrtsberechtigen übersehen

Eine zum Glück nur Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Steinengrabenstraße / Gerberstraße ereignet hat. Eine 26-Jährige war mit einem Rettungswagen unter Einsatz von Martinshorn und Blaulicht auf der Gerberstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Steinengrabenstraße bremste sie zunächst an der roten Ampel ab, übersah beim Einfahren in die Steinengrabenstraße aber einen von links kommend Seat, der bei Grün die Kreuzung passieren wollte. Dessen 76-Jahre alter Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, sodass es im Kreuzungsbereiche zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurde die 73-jährige Beifahrerin im Seat leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Aichwald (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Donnerstagvormittag verletzt worden. Der 35-Jährige befuhr mit seinem Montainbike kurz nach elf Uhr den Baacher Weg von Aichelberg herkommend in ortsauswärtiger Richtung. Auf dem schmalen Weg kam es zur seitlichen Kollision mit der entgegenkommenden Mercedes G-Klasse eines 55 Jahre alten Mannes. Durch die Berührung kam der Radfahrer vom Weg ab und stürzte im angrenzenden Grünstreifen. Hierbei erlitt der 35-Jährige so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort stationär zur Beobachtung aufgenommen werden musste. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. (ms)

Tübingen (TÜ): Ungewöhnliches Diebesgut

Auf ein nicht alltägliches Diebesgut hatte es ein bislang Unbekannter in den vergangenen Tagen in Tübingen abgesehen. Der Täter brach in der Zeit von Sonntag, 17 Uhr, bis Donnerstag, 9.50 Uhr, die Seitenscheibe an einem Wohnmobil, das in der Straße Beim Schützenhaus abgestellt war, auf. Im Fahrzeug schraubte er im Anschluss sowohl den Fahrersitz als auch den Beifahrersitz ab und nahm diese mit. Weiterhin wurden die Scheibenwischer und eine Auflagefläche im Kofferraum, die zum Schlafen verwendet wird, mitgenommen. Der Wert des Diebesguts kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Mössingen (TÜ): Auto überschlagen

Ein Leichtverletzter und ein schrottreifes Auto sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der L 383 zwischen Gönningen und Öschingen ereignet hat. Ein 31-Jähriger war gegen acht Uhr mit seinem Seat auf der Landesstraße von Gönningen herkommend unterwegs. In der Linkskurve vor dem Ortsbeginn Öschingen kam er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach links. Beim Gegenlenken übersteuerte er seinen Wagen so, dass der Seat in der Folge nach links von der Fahrbahn abkam und sich in der angrenzenden Böschung mehrfach überschlug und liegenblieb. Der Unfallverursacher wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das völlig demolierte Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

