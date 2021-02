Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Haus eingebrochen

Landau (ots)

Am Montag, 08.02.2021, hebelten zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr bislang Unbekannte ein Fenster zu einem Anwesen in der Türkheimer Straße in Landau auf. Im Inneren durchsuchten sie das Anwesen nach Wertsachen, verließen das Haus jedoch ohne Beute. Es entstand daher lediglich Sachschaden am Fenster. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten an 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de

