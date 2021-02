Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gebäudeschaden durch Brand

Landau (ots)

Am heutigen Mittwoch entstand gegen 03:30 Uhr an einem Gebäude der Stadtverwaltung in der Waffenstraße in Landau ein Feuer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gerieten aus bislang unbekannter Ursache vor dem Gebäude aufgestellte Mülltonnen in Brand, wodurch die Fassade sowie ein Fenster beschädigt wurden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Landau ein Gutachter beauftragt, welcher den Brandort gemeinsam mit Ermittlern der Kriminalinspektion Landau untersucht. Hinweise nimmt die Polizei unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell