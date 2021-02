Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Portemonnaie entwendet

Ahaus (ots)

Unauffindbar war eine Geldbörse am Mittwoch nach einem Einkauf in Ahaus. Der Geschädigte hatte seine Lebensmittel bezahlt und war auf dem Weg zum Auto, um diese einzuladen. Das zuvor in der Jackentasche verstaute Portemonnaie war nicht mehr da. Mutmaßlich haben Taschendiebe zugeschlagen. Das Geschehen trug sich auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Wüllener Straße zwischen 10.30 und 11.00 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell