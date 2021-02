Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Rotlichtfahrt deckt Straftat auf

Stadtlohn (ots)

Ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, war ein 51-Jähriger am Mittwochnachmittag in Stadtlohn unterwegs. Polizeibeamte überwachten den Verkehr, als der Borkener über eine rote Ampel an der Eschstraße fuhr. Die Angaben, dass er einen alten rosafarbenen Führerschein habe, entpuppten sich als falsch - er hat weder diesen noch einen anderen gültigen Führerschein. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeiten- sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

