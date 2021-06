Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Person von Zug erfasst, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwaikheim: Person von Zug erfasst

Auf der Bahnstrecke zwischen Winnenden und Schwaikheim in der Nähe des Bahnhofs Schwaikheim wurde am Dienstagnacht gegen 23:30 Uhr eine männliche Person von einer S-Bahn erfasst. Der Mann wurde dabei tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Tod der Person aufgenommen. Der Bahnverkehr auf dieser Strecke wurde zwischenzeitlich eingestellt ist mittlerweile aber wieder freigegeben.

Schorndorf: Unfallflucht

Im Laufe des Dienstags streifte ein unbekannter Autofahrer einen in der Schlichtener Straße stehenden Pkw Skoda und beschädigte diesen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun unter Tel. 07181/2040 um sachdienliche Hinweise die zur Ermittlung des Unfallflüchtigen betragen könnten.

