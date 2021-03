Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unbekannte stahlen Werkzeug aus 5 Kleintransportern - Polizei bittet um Hinweise

Plau am See (ots)

In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in Plau am See insgesamt 5 Kleintransporter aufgebrochen und daraus verschiedenes Werkzeug gestohlen. Der dabei entstandene Gesamtschaden konnte noch nicht umfänglich ermittelt werden, jedoch dürfte er sich ersten Schätzungen zufolge auf über 15.000 Euro belaufen. Betroffen war eine Firma in der Töpferstraße, auf dessen Gelände allein vier Transporter aufgebrochen wurden. In allen Fällen wurden Fahrzeugtüren gewaltsam geöffnet und anschließend teils hochwertige Elektro- und Bauwerkzeuge gestohlen. Gleiches wurde bei einem weiteren Transporter festgestellt, den die Täter in der Gartenstraße aufbrachen. Angaben zum genauen Umfang der gestohlenen Gegenstände liegen derzeit noch nicht vor. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass insgesamt drei noch unbekannte Täter am frühen Montagmorgen die Einbrüche begangen haben. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Tatorten und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) geht anhand des Spurenaufkommens von einem Zusammenhang beider Taten aus und bittet nun um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell