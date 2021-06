Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Kompletträdern - Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern - Garagentor beschädigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Essingen: Auffahrunfall

Am Dienstagmittag musste ein 27-jähriger Ford-Lenker gegen 12.10 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd bei stockendem Verkehr seine Geschwindigkeit verlangsamen. Der ihm nachfolgende 21-jährige Ford-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der 27-jährige Fahrzeuglenker leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Aalen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Einen Auffahrunfall verursachte am Dienstag ein 84-jähriger VW-Lenker, als er auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen das Rotlicht an der Einmündung zur Daimlerstraße übersah und auf einen verkehrsbedingt haltenden 26-jährigen Ford-Lenker auffuhr, dessen Pkw noch auf einen weiteren stehenden Opel eines 70-Jährigen aufgeschoben wurde. Der Ford-Lenker wurde dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 24.000 Euro beziffert.

Aalen: Unfallflucht geklärt

Beim rückwärts ausparken beschädigte ein 30-jähriger Audi-Lenker am Dienstag, gegen 15.30 Uhr in der Eugen-Hafner-Straße im Bereich des dortigen Kindergartens einen geparkten Ford KA und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er kehrte dann einige Zeit später an den Unfallort zurück, nachdem er von Zeugen angerufen wurde. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Waldhausen: Diebstahl von Kompletträdern

Unbekannte entwendeten am Montag zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr vier Komplett-Sommerreifen, 17 Zoll für eine A-Klasse sowie zwei Komplett-Winterräder für einen Polo GTI, die auf einem Gelände in der Ortsstraße gelagert waren. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro.

Rainau: Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Während am Dienstagabend zwei Radfahrer mit ihren Mountainbikes gegen 20.20 Uhr die Strütgasse in Richtung Rainau-Buch befuhren, verlor ein 42-jährige Radfahrer wegen eines geplatzten Vorderreifens die Kontrolle über sein Rad und kollidierte mit dem 33-jährigen Radfahrer. Während der 33-jährige Radfahrer leicht verletzt wurde, kam der 42-jährige Radfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Schwäbisch Gmünd: Pkw rollt gegen Pkw

Ein nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesicherter Opel machte sich am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr in der Straße Am Deutenbach selbständig, nachdem er dort von dem 73-jährigen Fahrzeuglenker dort abgestellt wurde. Der Pkw rollte über die Straße und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten BMW. Der Sachschaden wird auf ca. 2800 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Diebstahl an Doppelachsanhänger

Zwischen Sonntagmittag und Dienstagvormittag entwendeten Unbekannte im Einmündungsbereich Lise-Meitner-Straße/Melitta-Bentz-Straße von einem Doppelachsanhänger der Marke Niewiadow die, an der rechten Seite montierten, beiden Räder samt 10 Radschrauben sowie das hinter der Deichsel angeschraubten Ersatzrad mit zwei Radschrauben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Waldstetten-Wißgoldingen: Garagentor beschädigt

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde im Erlenweg ein Garagentor durch mehrere Fußtritte beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 1500 Euro entstanden ist. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 / 42454 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell