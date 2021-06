Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Wört: PKW überschlägt sich mehrfach - Fahrer schwer verletzt

Aalen (ots)

Am Dienstag gegen 23:45 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW die Landstraße 1070 zwischen Stödtlen und Wört. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in Verbindung mit einer kurzen Unaufmerksamkeit kam das Fahrzeug nach links von der Straße ab, durchfuhr einen Grünstreifen, streifte einen Baum und wurde daraufhin zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug insgesamt vermutlich dreimal und kam letztendlich auf dem Dach zum Liegen. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Eine Blutentnahme zur Bestimmung des Alkoholgehaltes wurde durchgeführt.

