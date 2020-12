Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe bauen Katalysator aus

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Auf den Katalysator eines Autos hatten es Diebe in den vergangenen Tagen in der Vogelwoogstraße abgesehen. Wie der Polizei am Montag gemeldet wurde, haben sich unbekannte Täter an dem mehr als 20 Jahre alten Opel Astra zu schaffen gemacht und den "Kat" fachmännisch ausgebaut.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Täterhinweise gibt es derzeit keine. Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

