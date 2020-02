Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Stade

Stade (ots)

Am vergangenen Freitag, den 31. Januar sind bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher zwischen 15:45 h und 20:30 h in Stade in der Bremervörder Straße nach dem Einschlagen einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben das gesamte Gebäude nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Mit Bargeld und Schmuck als Beute konnte der oder die Täter anschließend unerkannt flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

