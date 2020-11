Polizei Hamburg

POL-HH: 201130-4. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Feya B. (siehe auch PM 201127-7.)

Das vermisste Kind, Feya Sabine B. wurde am 30.11.2020 gegen 09:35 Uhr durch den mutmaßlichen Kindsvater zum Polizeirevier in Elmshorn (SH) gebracht. Das Kind ist wohlauf und wurde anschließend durch das Jugendamt Hamburg in Obhut genommen.

Die Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

