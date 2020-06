POL-ME: Unbekannte werfen Dreieckständer in Gleisbett - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2006105

Polizei Mettmann

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag (18. Juni 2020) an der Straßenbahnhaltestelle "Felderhof" an der Düsseldorfer Straße in Ratingen einen Dreieckständer in das Gleisbett geworfen, welches im Fall einer Kollision zu einer Entgleisung der Straßenbahn hätte führen können. Des Weiteren zerstörten sie die Verglasung des Haltestellenhäuschens. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht nun nach Zeugen.

Das war passiert:

Gegen 00:28 Uhr meldete der Führer einer Straßenbahn einen beschädigten Glaseinsatz an der Haltestelle "Felderhof". Die hinzugezogenen Polizeibeamten stellten fest, dass der gesamte Glaseinsatz augenscheinlich mutwillig zerstört worden war. Ebenfalls zeitnah eingetroffene Mitarbeiter der Rheinbahn bargen ein Dreieckständer, welcher in das Gleisbett des Schienenverkehrs in Fahrtrichtung Düsseldorf geworfen worden war. Eine Kollision mit einer Straßenbahn hätte ein entgleisen verursachen können.

Durch die Beamten wurde Spurenmaterial gesichert und eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

