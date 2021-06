Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Aalen (ots)

Obersontheim: Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Am Mittwochmorgen gegen 7:00 Uhr war ein 19 Jahre alter VW Polo-Fahrer auf der L1066 von Obersontheim in Richtung Mittelfischach unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte er dabei einen vorausfahrenden LKW überholen, als er mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 25-Jährigen frontal zusammenstieß. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell